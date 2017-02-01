Указ Президента США по миграционной политике расколол Америку надвое

1 Февраля 2017 07:14

По данным соцопроса, 49% поддерживают такое решение Дональда Трампа, 41% - с ним не согласны. Остальные - пока не определились с мнением на этот счет. Напомним, на прошлой неделе Президент США подписал запрет на въезд в Штаты гражданам семи стран с мусульманским населением. Также приостановлен прием любых беженцев. Этот указ спровоцировал масштабные протесты, которые не утихают до сих пор.