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Угроза терроризма на Апеннинах становится все более конкретной
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28 Февраля 2017 15:08

Угроза терроризма на Апеннинах становится все более конкретной

Об этом заявляют спецслужбы Италии. Одна из причин - присутствие в стране лиц, которые вступили на путь так называемой радикализации и готовы совершить теракты. В ежегодном докладе Департамента информации по безопасности сказано, что из-за ударов по "Исламскому государству" на Ближнем Востоке террористы стремятся активизировать свою деятельность в других регионах. В частности, в Европе. Для выполнения этих целей используются как боевые ячейки, так и самоорганизующиеся микрогруппы, воздействие на которых ведется через Интернет.

 

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