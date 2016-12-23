Угнанный самолет приземлился на Мальте. Часть заложников освобождена

23 Декабря 2016 15:05

На Мальте приземлился самолет, захваченный неизвестными лицами в воздухе над территорией Ливии.

На Мальте приземлился самолет, захваченный неизвестными лицами в воздухе над территорией Ливии. Двое злоумышленников угрожают взорвать воздушное судно, на борту которого 118 пассажиров. СМИ сообщают, что у одного ручная граната. Информации о требованиях угонщиков пока не поступало, хотя известно, что они готовы отпустить пассажиров, если их требования будут выполнены. По словам министра транспорта Ливии, переговоры продолжаются. Репортеры предполагают, что угонщиками могут быть как террористы, так и воздушные пираты.

И как только что стало известно, часть заложников уже освобождена. Мы следим за информацией. Все подробности в наших следующих выпусках.