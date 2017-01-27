Удивительное потомство в российском зверинце

29 Января 2017 15:04

В передвижном зоопарке Ростовской области родился лигр. Это помесь льва и тигрицы. Детенышу уже около двух месяцев, но лишь сейчас его показали публике и журналистам. Малыш чувствует себя хорошо, у него отменный аппетит, говорят сотрудники. Кстати, вероятность появления потомства у льва и тигра всего 2 %. В мире насчитывается несколько десятков лигров. Все они намного больше родителей. Ген, который сдерживает рост, у лигров малоактивен. Самый крупный из ныне живущих гибридов по кличке Геркулес весит 400 килограммов, вдвое тяжелее льва.