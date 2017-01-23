Участники межсирийских переговоров положительно оценивают первый день форума

24 Января 2017 07:02

Внимание мирового сообщества в эти дни приковано к Астане. Участники межсирийских переговоров в целом положительно оценивают первый день форума. Глава российской делегации отметил высокий накал страстей. Однако стороны показали разумный подход и постарались избежать срыва диалога. Сегодня переговоры продолжаются - нужно согласовать итоговый документ для поддержания мирного процесса в арабской республике. Представлены семь сторон - руководство и оппозиция Сирии - они за одним столом оказались впервые с начала конфликта, а также делегаты России, Турции, Ирана, США и ООН.