В мире
23 Марта 2017 19:10
Убийца Дениса Вороненкова скончался в больнице
Этим утром бывший депутат российской Госдумы был застрелен в центре Киева на бульваре Шевченко возле гостиницы Premier Palace. Его охранник тоже был ранен, но успел выстрелить в нападавшего. В момент инцидента в центре Киева возникла паника. Денис Вороненков - бывший депутат Госдумы России от партии КПРФ. В прошлом году он с семьей переехал в Киев и получил украинское гражданство. А в России Вороненков был объявлен в международный розыск по подозрению в рейдерстве.
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