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Убийца Дениса Вороненкова скончался в больнице
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23 Марта 2017 19:10

Убийца Дениса Вороненкова скончался в больнице

Этим утром бывший депутат российской Госдумы был застрелен в центре Киева на бульваре Шевченко возле гостиницы Premier Palace. Его охранник тоже был ранен, но успел выстрелить в нападавшего. В момент инцидента в центре Киева возникла паника. Денис Вороненков - бывший депутат Госдумы России от партии КПРФ. В прошлом году он с семьей переехал в Киев и получил украинское гражданство. А в России Вороненков был объявлен в международный розыск по подозрению в рейдерстве.

  

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