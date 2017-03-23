Убийца Дениса Вороненкова скончался в больнице

23 Марта 2017 19:10

Этим утром бывший депутат российской Госдумы был застрелен в центре Киева на бульваре Шевченко возле гостиницы Premier Palace. Его охранник тоже был ранен, но успел выстрелить в нападавшего. В момент инцидента в центре Киева возникла паника. Денис Вороненков - бывший депутат Госдумы России от партии КПРФ. В прошлом году он с семьей переехал в Киев и получил украинское гражданство. А в России Вороненков был объявлен в международный розыск по подозрению в рейдерстве.