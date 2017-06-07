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Убийство психолога Красного Креста в Германии
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8 Июня 2017 07:01

Убийство психолога Красного Креста в Германии

В здании центра оказания помощи мигрантам Саарбрюккене беженец из Сирии зарезал мужчину.

27-летний парень набросился на сотрудника с ножом после того, как между ними произошел конфликт. Нападавшего задержали. Детали инцидента уточняются.

  

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