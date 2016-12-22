Убит посол России в Турции Андрей Карлов

20 Декабря 2016 07:07

Новость, которая сотрясла мир накануне вечером. Покушение на посла России в Турции. Москва и Анкара проводят совместное расследование по делу об убийстве Андрея Карлова. Дипломата серьезно ранили на открытии фотовыставки. Несколько часов назад стало известно, что вооруженный человек пытался ворваться в посольство США в турецкой столице. Его обезвредили и задержали. В Москву тем временем продолжают поступать соболезнования. Главы государств и ведущие мировые политики резко осудили убийство российского посла в Турции.

Рассказывает Вадим Мартишевский. Анкара. Галерея современного искусства. Посол России в Турции Андрей Карлов выступает на открытии фотовыставки. За спиной дипломата нападавший, который проник в здание под видом сотрудника службы безопасности. Очевидцы говорят, что, открыв огонь, преступник выкрикивал экстремистские лозунги. Андрею Карлову с тяжелейшими ранениями пытались оказать помощь, но врачам не удалось его спасти. Стрелка ликвидировали на месте полицейские.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Мы квалифицируем случившееся как террористический акт. Мы находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получили заверения, что будет проведено тщательное всестороннее расследование, убийцы будут наказаны. Сегодня же этот вопрос будет поставлен перед членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций".

Известно, что теракт совершил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, сотрудник полицейского спецназа. Он служил в этом подразделении последние два с половиной года. Был уволен в ходе расследования июльской попытки переворота в стране. Об этом сообщает МВД Турции. Местные СМИ пишут, что преступник мог быть связан с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра".

Слова соболезнования сейчас поступают в Москву со всего света. Одно из первых – от Беларуси в лице министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея. В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым руководитель белорусского внешнеполитического ведомства выразил своему коллеге, родным и близким погибшего, а также всем сотрудникам дипмиссии России глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Андрея Карлова.

Сочувствие Москве высказали также глава европейской дипломатии Федерика Могерини и Организация Объединенных Наций, где провели заседание Совета Безопасности. Нападение на российского дипломата решительно осудили США, Великобритания, Германия и Франция.

По делу об убийстве российского посла в Анкаре задержаны пять человек. Также полиция разыскивает двух предполагаемых сообщников террориста. Прокуратура уже ведет обыски в доме убийцы и в квартирах родственников нападавшего. В турецкой столице усилены меры безопасности. Туристов просят пока избегать мест массового скопления людей и по возможности не покидать гостиниц. Анкара собирает экстренное заседание Совета министров страны. В последний раз такое было, когда в прошлом году сбили российский самолет.