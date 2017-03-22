У здания парламента в Лондоне произошла стрельба

22 Марта 2017 19:02

Срочные новости в эти минуты приходят из Лондона - у здания парламента произошла стрельба. Полиция считает произошедшее терактом. Данные по жертвам пока не точные. По информации Рейтер, раненых не менее десяти человек. Есть также погибшие. Очевидцы сообщают, что видели человека с ножом вблизи от правительственного здания. Журналист Квентин Леттс уточнил, что стрельбу открыли охранники парламента. Они стреляли в мужчину, атаковавшего полицейского. А до этого машина сбила 5 человек на Вестминстерском мосту, после чего врезалась в заграждение. Работа самого парламента приостановлена, район оцеплен полицией. Мы следим за развитием событий. Подробности в следующем выпуске.