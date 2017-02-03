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3 Февраля 2017 21:33

У входа в Лувр мужчина напал на военный патруль и ранил два человека

Тут и там кризис с мигрантами сопровождают попытки терактов. Сегодня в самом центре Парижа - у входа в Лувр на площади Карузель - вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль и ранил два человека. При этом он выкрикивал "Аллах акбар!". Злоумышленник был ранен ответным огнем. Личность уже установлена - его зовут Муса Кулибали. Выяснилось, что мужчину не пустили в музей из-за габаритной ручной клади, после чего он достал мачете. Стражи порядка считают, что преступник действовал в одиночку. Тем не менее, задержан еще один подозрительный человек. Всех посетителей Лувра эвакуировали. К музею были вызваны саперные бригады.