У United Airlines пассажира в полете укусил скорпион

14 Апреля 2017 15:08

У United Airlines новая проблема - пассажира рейса Хьюстон - Калгари в полете укусил скорпион. По словам супруги, когда ее муж обедал в бизнес-классе, почувствовал, что в его волосах что-то есть. После этого скорпион упал перед ним на столик и сразу же ужалил, как только пассажир попытался стряхнуть его на пол. На эту ситуацию незамедлительно отреагировали стюарды. Они связались с врачом на земле и оказали мужчине первую помощь. После приземления пострадавшего ждала скорая.