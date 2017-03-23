У лондонского террориста мог быть сообщник

24 Марта 2017 07:04

Британская полиция арестовала 39-летнюю женщину. Мировые СМИ пишут, что она являлась партнершей Халида Масуда и подозревается в организации терактов в Великобритании. Во время антитеррористического рейда задержано еще семь человек. Также накануне стражи порядка обнаружили рядом с резиденцией британского премьера подозрительный пакет. Находку уничтожили. Выяснилось, что опасности она не представляла. Власти Соединенного Королевства не стали повышать уровень террористической угрозы в связи с атакой у Вестминстерского аббатства. Было решено направить в ближайшие годы два с половиной миллиарда фунтов на совершенствование системы национальной безопасности и разведки. В среду в сердце Лондона террорист на внедорожнике задавил четыре человека, ранил десятки.