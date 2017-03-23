Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>У лондонского террориста мог быть сообщник
В мире
RSS
У лондонского террориста мог быть сообщник
Скачать Поделиться

24 Марта 2017 07:04

У лондонского террориста мог быть сообщник

Британская полиция арестовала 39-летнюю женщину. Мировые СМИ пишут, что она являлась партнершей Халида Масуда и подозревается в организации терактов в Великобритании. Во время антитеррористического рейда задержано еще семь человек. Также накануне стражи порядка обнаружили рядом с резиденцией британского премьера подозрительный пакет. Находку уничтожили. Выяснилось, что опасности она не представляла. Власти Соединенного Королевства не стали повышать уровень террористической угрозы в связи с атакой у Вестминстерского аббатства. Было решено направить в ближайшие годы два с половиной миллиарда фунтов на совершенствование системы национальной безопасности и разведки. В среду в сердце Лондона террорист на внедорожнике задавил четыре человека, ранил десятки.

  

Другие новости

Сегодня День Пакистана Сёння Дзень Пакістана 23.03.2017 12:12 / В мире Сегодня День Пакистана

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =