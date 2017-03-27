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У Эйфелевой башни появятся стеклянные пуленепробиваемые перегородки
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28 Марта 2017 15:07

У Эйфелевой башни появятся стеклянные пуленепробиваемые перегородки

После теракта в Лондоне еще больше обезопасить парижан и туристов решила Франция. Так, у Эйфелевой башни появятся стеклянные пуленепробиваемые перегородки. По данным СМИ, барьеры позволят предотвратить попытки наездов на пешеходов. Ожидается, что установка ограждений завершится в середине следующего года. Их стоимость оценивается в 20 миллионов евро.  

  

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