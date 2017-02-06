У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

6 Февраля 2017 15:05

Землетрясение у берегов Турции магнитудой 5,3. Эпицентр находился в Эгейском море на глубине 925 метров. По данным СМИ, травмы получили 5 человек. Наиболее сильно от стихии пострадал город Айваджик. В 5 деревнях провинции Чанаккале разрушены дома. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.