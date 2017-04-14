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У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами
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15 Апреля 2017 15:08

У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами

Трагедия у берегов Ливии. В море затонула лодка с мигрантами. Погибли 98 человек. Всего на борту судна находились 120 человек. Ливийской береговой охране удалось спасти лишь 23 пассажира. Надувная лодка направлялась в Италию. Однако из-за большого количества человек, несоблюдения мер безопасности и непригодности судна для путешествий в открытом море оно затонуло. Отмечу, ежегодно в опасный путь через Средиземное море к берегам Европы отправляются десятки тысяч искателей убежища. Только с начала текущего года более 700 мигрантов погибли в пути.

  

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