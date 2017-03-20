У Ангелы Меркель появился официальный конкурент на выборах в бундестаг

20 Марта 2017 07:02

Партия социал-демократов избрала Мартина Шульца главой, и выдвинула его кандидатом в канцлеры. Политика единогласно поддержали все делегаты. Шульц заявил, что главная задача партии - защита свободы и демократии. А миграционный кризис в Евросоюзе, по его мнению, можно решить только силами всего европейского сообщества. О своем решении выдвинуть Шульца лидером списка социал-демократы объявили еще в январе. После этого рейтинги партии действительно пошли вверх - сейчас они отстают всего на 3% от союза ХДС/ХСС Ангелы Меркель.