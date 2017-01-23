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У американского ЦРУ новый директор
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24 Января 2017 08:01

У американского ЦРУ новый директор

Им стал выдвинутый Дональдом Трампом конгрессмен от штата Канзас Майкл Помпео. Сенат США большинством голосов утвердил его кандидатуру. К присяге нового директора Центрального разведывательного управления привел вице-президент США Майкл Пенс. Помпео в течение шести лет был членом палаты представителей США, он входил в парламентский комитет по разведке.

  

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