У американского ЦРУ новый директор

24 Января 2017 08:01

Им стал выдвинутый Дональдом Трампом конгрессмен от штата Канзас Майкл Помпео. Сенат США большинством голосов утвердил его кандидатуру. К присяге нового директора Центрального разведывательного управления привел вице-президент США Майкл Пенс. Помпео в течение шести лет был членом палаты представителей США, он входил в парламентский комитет по разведке.