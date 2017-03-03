Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>У американского министра внутренних дел первый рабочий день
В мире
RSS
У американского министра внутренних дел первый рабочий день
Скачать Поделиться

3 Марта 2017 19:17

У американского министра внутренних дел первый рабочий день

Верхом на коне и в ковбойской шляпе. Такой наглядной демонстрацией новый глава МВД США решил показать, что готов погрузиться в дела с головой. Сегодня у американского министра внутренних дел первый рабочий день. Cиловое ведомство в Соединенных Штатах, в отличие от подобных структур в других странах, отвечает не за правопорядок, а за управление природными ресурсами и землями. Так что в данном случае образ защитника окружающей среды оказался к месту. Кроме того, Райан Зинке — заядлый охотник, рыболов и любитель туризма.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =