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Тюркские народы отмечают Навруз
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21 Марта 2017 12:10

Тюркские народы отмечают Навруз

Навруз или персидский Новый год сегодня отмечают тюркские народы. Это один из древнейших праздников во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, а также на Кавказе. Согласно календарю, наступил 1396 год. Этот день на национальном уровне празднуют и в Иране.

Главу Исламской Республики Иран с Наврузом поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что отношения между Минском и Тегераном активно развиваются. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет расширяться и укрепляться. 

  

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