Тюркские народы отмечают Навруз

21 Марта 2017 12:10

Навруз или персидский Новый год сегодня отмечают тюркские народы. Это один из древнейших праздников во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, а также на Кавказе. Согласно календарю, наступил 1396 год. Этот день на национальном уровне празднуют и в Иране.

Главу Исламской Республики Иран с Наврузом поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что отношения между Минском и Тегераном активно развиваются. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет расширяться и укрепляться.