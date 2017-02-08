Twitter установит личности агрессивных пользователей

8 Февраля 2017 15:09

Те, чьи профили заблокировали за оскорбительное поведение, больше не смогут создать новые аккаунты, то есть, будут навсегда отлучены от Twitter. Таким образом сервис микроблогов расширяет кампанию против разжигания ненависти и агрессии в соцсети. Также компания работает над созданием системы так называемого "безопасного поиска", которая будет исключать посты с потенциально чувствительным содержанием. Между тем, в США министр внутренней безопасности Джон Келли высказал идею запрашивать у въезжающих в страну иностранцев пароли от их социальных сетей. Свое предложение Келли намерен распространить на граждан ряда мусульманских стран, в отношении которых ранее был подписан указ Дональда Трампа о запрете въезда. Напомним, что сейчас действие документа остановлено решением федерального судьи Сиэтла.