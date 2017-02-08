8 Февраля 2017 15:09
Twitter установит личности агрессивных пользователей
Те, чьи профили заблокировали за оскорбительное поведение, больше не смогут создать новые аккаунты, то есть, будут навсегда отлучены от Twitter. Таким образом сервис микроблогов расширяет кампанию против разжигания ненависти и агрессии в соцсети. Также компания работает над созданием системы так называемого "безопасного поиска", которая будет исключать посты с потенциально чувствительным содержанием. Между тем, в США министр внутренней безопасности Джон Келли высказал идею запрашивать у въезжающих в страну иностранцев пароли от их социальных сетей. Свое предложение Келли намерен распространить на граждан ряда мусульманских стран, в отношении которых ранее был подписан указ Дональда Трампа о запрете въезда. Напомним, что сейчас действие документа остановлено решением федерального судьи Сиэтла.