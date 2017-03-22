Twitter опубликовал статистику блокировки страниц пользователей

22 Марта 2017 19:08

Социальная сеть Twitter опубликовала статистику блокировки страниц пользователей в рамках борьбы с экстремизмом. Это свыше 636 тысяч аккаунтов с середины 2015 года. Причем 74 % нарушителей, замеченных в пропаганде терроризма, выявила собственная служба компании. И только 2 % были удалены по требованию властей разных стран. Кроме того, Twitter начал отправлять запросы на удаление отдельных постов, содержащих вредную информацию, в блогах популярных журналистов и медиаактивистов. Пока было отправлено 88 таких запросов, большинство из них были проигнорированы.