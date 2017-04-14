Турция поддержала конституционные поправки

17 Апреля 2017 12:03

Президент Реджеп Эрдоган с незначительным перевесом добился расширения своих полномочий. За высказались чуть более 51% избирателей, против - 48,5%. Напомним, поправки в конституцию превращают Турцию в президентскую республику.

Реджеп Эрдоган, президент Турции: "Сегодня Турция приняла историческое решение относительно правящей системы. Конституция будет изменена! Эта конституционная поправка является необычным изменением. Наша последняя конституция была написана во время чрезвычайных событий. Сейчас вместе с народом мы реализовали важнейшую реформу в нашей истории. Наш народ сделал выбор, дал добро президентской системе".

Президент Турции получает право распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, издавать указы без одобрения депутатов. Должность премьера упразднят. Следующим референдумом, по словам Эрдогана, может стать обсуждение вопроса о возвращении смертной казни.

С успешным проведением всенародного референдума Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.