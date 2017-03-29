Турция объявила о завершении военной операции в Сирии

30 Марта 2017 09:01

Она прошла успешно, сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым на заседании национального Совета безопасности. Операция "Щит Евфрата" была начата 24 августа прошлого года. Ее целью стала борьба с террористической группировкой "Исламское государство". За это время турецкие военные взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.