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Туристический автобус упал с крутого склона на востоке Индии
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24 Января 2017 15:10

Туристический автобус упал с крутого склона на востоке Индии

Пострадавших - 45 человек, среди них есть дети. Всего же в транспортном средстве могло находиться до 65 пассажиров. Во время спуска водитель потерял управление на крутом повороте, автобус занесло, он опрокинулся со склона. Пассажиры обвинили шофера в неосторожном вождении.

  

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