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Турецкий "Боинг-747" в Бишкеке мог не вписаться в посадочную полосу из-за сильного тумана
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16 Января 2017 09:04

Турецкий "Боинг-747" в Бишкеке мог не вписаться в посадочную полосу из-за сильного тумана

Об этом сообщили в  Минтрансе Кыргызстана. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Трагедия произошла сегодня утром. Грузовой самолет, который летел из Гонконга в Стамбул, должен был дозаправиться в кыргызском аэропорту  Манас. Но лайнер, не долетев до взлетной полосы около двух километров, фюзеляжем зацепил забор и упал на жилые дома дачного поселка. Очевидцы авиакатастрофы сообщают: был большой хлопок, дома сильно тряхнуло. Машина рухнула и  проехала по территории поселка несколько метров. Затем начался пожар. Огонь уже локализован, возгорание сейчас ликвидируют. По последним данным, 32 частных дома разрушено - идет разбор завалов.  Погибли 32 человека, включая 4 пилотов, один из которых скончался по дороге в больницу. Среди жертв целые семьи, в том числе шестеро детей.

10 пострадавших, среди которых шестеро детей и беременная женщина, госпитализированы. Сейчас аэропорт закрыт. Все рейсы отложены на неопределенное время. На месте авиакатастрофы работают психологи и психиатры, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. 17 января в Кыргызстане объявлено днем траура

 

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