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Тулси Габбард: Действия США, направленные на свержение сирийского президента, контрпродуктивны
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26 Января 2017 19:11

Тулси Габбард: Действия США, направленные на свержение сирийского президента, контрпродуктивны

"Действия США, направленные на свержение сирийского президента, контрпродуктивны", - такое заявление сделала американская конгрессвуман Тулси Габбард в интервью телеканалу CNN. Габбард недавно посетила Сирию и встретилась с Башаром Асадом. По ее словам, сирийцы сами должны определить свое будущее, а Асад является действующим президентом Сирии, и диалог с ним необходим для заключения любого мирного соглашения. Ранее в администрации Дональда Трампа не исключили, что США объединят усилия с Россией в борьбе против терроризма в Сирии.

  

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