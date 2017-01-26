Тулси Габбард: Действия США, направленные на свержение сирийского президента, контрпродуктивны

26 Января 2017 19:11

"Действия США, направленные на свержение сирийского президента, контрпродуктивны", - такое заявление сделала американская конгрессвуман Тулси Габбард в интервью телеканалу CNN. Габбард недавно посетила Сирию и встретилась с Башаром Асадом. По ее словам, сирийцы сами должны определить свое будущее, а Асад является действующим президентом Сирии, и диалог с ним необходим для заключения любого мирного соглашения. Ранее в администрации Дональда Трампа не исключили, что США объединят усилия с Россией в борьбе против терроризма в Сирии.