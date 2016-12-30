Ту-154, упавший в Черное море, полностью разрушился при падении

29 Декабря 2016 15:04

Ту-154, упавший в Черное море, практически полностью разрушился при падении - об этом сообщает Минтранс России. При этом в ведомстве уточнили, что все части самолета уже подняты. В акватории Черного моря завершилась активная фаза поисков. Всего найдено более тысячи восьмисот фрагментов лайнера. Также обнаружены 20 тел и останки почти всех погибших. Итоги экспертиз станут известны в следующем месяце. Они будут сделаны после расшифровки черных ящиков. В настоящий момент рассматривается около семи версий крушения лайнера, приоритетной нет. После расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту Ту-154 не было. Однако версия теракта пока не снимается.