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Цукерберг спустя 12 лет наконец-то получил диплом Гарварда
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26 Мая 2017 09:07

Цукерберг спустя 12 лет наконец-то получил диплом Гарварда

Основателю Facebook вручили почетную ученую степень в университете, который в свое время он бросил, чтобы заняться развитием социальной сети. В выступлении Марк Цукерберг посоветовал молодым специалистам не концентрироваться только на карьерном росте, а ставить перед собой более высокие цели. И пошутил, что если он сможет закончить это выступление, это будет первое, что ему удастся завершить в Гарварде. На церемонии присутствовали родители и жена Цукерберга Присцилла Чан. Встречу с ней в общежитии Марк назвал лучшим, что случилось с ним в студенческие годы.

  

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