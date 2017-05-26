Цукерберг спустя 12 лет наконец-то получил диплом Гарварда

26 Мая 2017 09:07

Основателю Facebook вручили почетную ученую степень в университете, который в свое время он бросил, чтобы заняться развитием социальной сети. В выступлении Марк Цукерберг посоветовал молодым специалистам не концентрироваться только на карьерном росте, а ставить перед собой более высокие цели. И пошутил, что если он сможет закончить это выступление, это будет первое, что ему удастся завершить в Гарварде. На церемонии присутствовали родители и жена Цукерберга Присцилла Чан. Встречу с ней в общежитии Марк назвал лучшим, что случилось с ним в студенческие годы.