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ЦРУ рассекретило архивы за 50 лет своей работы
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18 Января 2017 12:11

ЦРУ рассекретило архивы за 50 лет своей работы

Обнародованы 13 миллионов страниц документов с 1947-го по 90-ый годы. Большая их часть - о деятельности разведки США во время холодной войны и конфликтов в Корее и Вьетнаме. Кроме того, в архивах есть материалы о программах изучения НЛО, экстрасенсорики и других паранормальных явлений. В целях национальной безопасности большинство документов подверглось редактуре - исключительно для защиты источников информации. Также секретными остаются методы ее сбора.

 

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