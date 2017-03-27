Циклон "Дебби" обрушился на Австралию

27 Марта 2017 15:06

Поступают сообщения и о первых жертвах тропического циклона "Дебби", который обрушился на Австралию. В ДТП в городе Таунсвилл, где порывы ветра достигают 100 километров в час, погиб один из водителей, три человека пострадали. В школах отменены занятия. В безопасные места отселены более 3 500 жителей штата Квинсленд