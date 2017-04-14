ЦИК Турции огласил предварительные итоги референдума

17 Апреля 2017 19:09

При рекордной явке на участках - почти 85 % - народ поддержал предложенные президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом изменения в Конституцию. Таким образом, Турция становится президентской республикой. Эрдоган уже поздравил избирателей.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции: "Сегодня Турция приняла историческое решение относительно правящей системы. Конституция будет изменена. Эта конституционная поправка является необычным изменением. Наша последняя Конституция была написана во время чрезвычайных событий. Сейчас вместе с народом мы реализовали важнейшую реформу в нашей истории. Наш народ сделал выбор, дал добро президентской системе".

С сегодняшнего дня Турция вступает в так называемый переходный период - окончательно новая система государственного управления будет сформирована в 2019 году. Предусматривается, что в стране упразднится пост премьер-министра, его функции возлагаются на президента. Глава государства будет назначать министров и членов Конституционного суда. Указы приобретут статус законов. С успешным проведением всенародного референдума Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что "принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции".