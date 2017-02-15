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ЦИК Туркменистана огласила окончательные итоги выборов президента
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16 Февраля 2017 09:01

ЦИК Туркменистана огласила окончательные итоги выборов президента

Центральная избирательная комиссия Туркменистана огласила окончательные итоги выборов президента, которые прошли 12 февраля. На них победил действующий глава государства. За Гурбангулы Бердымухамедова проголосовали более 3 миллионов человек (это почти 98% избирателей). Действующий лидер страны займет высокий пост в третий раз. В соответствии с обновленной Конституцией президент Туркменистана избирается сроком на 7 лет.  

  

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