ЦИК Туркменистана огласила окончательные итоги выборов президента

16 Февраля 2017 09:01

Центральная избирательная комиссия Туркменистана огласила окончательные итоги выборов президента, которые прошли 12 февраля. На них победил действующий глава государства. За Гурбангулы Бердымухамедова проголосовали более 3 миллионов человек (это почти 98% избирателей). Действующий лидер страны займет высокий пост в третий раз. В соответствии с обновленной Конституцией президент Туркменистана избирается сроком на 7 лет.