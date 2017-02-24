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Церемония вручения кинопремии "Сезар" состоялась в Париже
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25 Февраля 2017 12:18

Церемония вручения кинопремии "Сезар" состоялась в Париже

Лучшим фильмом признан триллер "Она". Персональные награды достались Ксавье Долану за режиссуру и монтаж драмы "Это всего лишь конец света", а сыгравший в этой ленте актер Гаспар Ульель забрал статуэтку за "Лучшую мужскую роль". Изабель Юппер названа лучшей актрисой за роль в картине "Она". А вот, почетного "Сезара" удостоился Джордж Клуни. Отметим также, творение Пола Верховена собрало самое большое количество номинаций – 11 – вместе с фильмом Франсуа Озона "Франц".

  

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