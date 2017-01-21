Церемония инаугурации 45-го президента США стартует менее чем через час

20 Января 2017 19:07

Сегодня главная международная тема мировых новостных изданий - инаугурация Дональда Трампа. Торжественные мероприятия стартовали с традиционного посещения богослужения в церкви Святого Иоанна напротив Белого дома. В нем приняли участие избранный президент и избранный вице-президент Майкл Пенс с семьями, а также члены нового кабинета вместе с родственниками и друзьями. Затем они заехали в Белый дом на чаепитие и позднее направятся к Капитолию, где буквально через час начнется церемония инаугурации.

СМИ отмечают, что Дональд Трамп пребывает в отличном расположении духа. Судя по последним публичным выступлением, он чувствует себя и свою команду истинными победителями. К примеру, с таким триумфальным и оптимистичным заявлением Трамп выступил накануне во время ужина при свечах со спонсорами его предвыборной кампании.

Дональд Трамп, избранный президент США: "В следующий раз через четыре года мы выиграем в лучших традициях прошлого. Это будет победа тех, кто так хорошо поработал, что все поняли, что это было действительно здорово. Потому что наш Кабинет министров будет самым лучшим. И вы все сегодня здесь. Да они просто с ума сойдут от наших с вами свершений".

Итак, церемония инаугурации 45-го президента США стартует уже менее чем через час. После присяги новый президент возвратится в Белый дом. А Барак Обама на вертолете направится на военную базу Эндрюс. Позже Трамп с трибуны резиденции будет принимать инаугурационный парад, он пройдет по Пенсильвания-авеню от конгресса к Белому дому. Завершатся торжества пышными балами.