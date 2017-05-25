Цены на нефть пошли вверх

24 Мая 2017 21:06

Тем временем цены на нефть сегодня незначительно, но пошли вверх. Рост на мировом рынке происходит на фоне заседания представителей стран ОПЕК, которые пообещали продлить соглашение о сокращении добычи черного золота.

Вопрос - в сроках. Если ранее соглашение действовало девять месяцев, то новая договоренность может быть заключена лишь на полгода. Непонятен пока и состав участников, и масштабы сокращений. К примеру, выразили готовность сократить добычу сырья Египет и Туркменистан. Базовый вариант рассчитан до 1 апреля следующего года. И предполагает повышение цен до 58 долларов за баррель.

Высокая цена напрямую влияет на стабильность в экономике. Рассмотрим, например, 2008 год. Цена Brent достигает исторического максимума - более 140 долларов за баррель. Богатые на углеводородное сырье экономики в это время показывают серьезный рост, укрепляя национальные валюты. Хорошие экономические результаты также показывает Беларусь и Россия. Происходит сокращение нефтедобычи в Мексике, Великобритании, Индонезии и в Персидском заливе. В конце 2008-го цены на нефть обвалились ниже 34 долларов за баррель. В мире - финансовый кризис. Котировки начали медленно расти только с середины 2009-го. Следующий удар по нефтяному рынку - конец 2015-го. Тогда страны ОПЕК отказались снижать квоты на добычу. К январю 2016-го - 35 долларов за баррель. Российский рубль дешевеет вдвое, и это отражается на белорусской экономике.

По данным Международного энергетического агентства, в первой половине года сокращение нефтедобычи выполнено на 90%. Это отчасти позволило сбалансировать мировые цены на нефть.