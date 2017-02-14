Целым рядом ярких моментов запомнилась 59-я церемония "Грэмми"

13 Февраля 2017 21:33

В шоу, в котором вроде бы и так все было - драйв, слезы и немного политики, перчинки добавила британская певица Адель. Получая одну награду за другой, она вдруг разломала статуэтку пополам и решила не только поделиться частью, но и вовсе отказаться от награды "За лучший альбом" в пользу ее главной конкурентки - американской певицы Бейонсе. Речь Адель была настолько эмоциональной и пронзительной, что она заставила плакать чуть ли не весь зал. Все самое интересное прямо сейчас в обзоре Анатолия Липецкого.

Сама идея "Грэмми" родилась в Лос-Анджелесе в конце 50-х прошлого столетия, когда отмечалось очередная годовщина изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Название награды и форма статуэтки этим и были определены. Сейчас "Грэмми" - это семь с лишним десятков категорий. Несмотря на внушительный список, мировая пресса и букмекеры заранее спекулируют на тему того, кто лидер и кому суждено собрать самый богатый урожай. В предшествующие дни только и судачили, что о Бейонсе. Академики решили по-своему. Начало серии ярких и весьма неожиданных моментов 59-й церемонии положила певица Адель. Она открыла главный концерт года на площадке "Стейплс-центр" композицией Hello. И через некоторое время довольствовалась "Грэмми" во всех пяти номинациях, в которых была заявлена: "Альбом года", "Лучший поп-альбом", "Песня года", "Запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".

Поклонники Бейонсе в расстройстве. У той всего две статуэтки. Но Адель решила поделиться. И разломала полученную награду на две части, став по сути вторым музыкантом в истории, отказавшимся от "Грэмми". Первой это сделала ирландская певица и активистка Шинейд О'Коннор в начале 90-х. Тогда она назвала церемонию "пронизанным фальшью надувательством". В этом году акценты были другими.

А еще несколько десятков I Love You и фраза о том, что хотела бы иметь такую мамочку, как Бейонсе. Тема мамочек неслучайна. Беременная близнецами Бейонсе в образе богини плодородия очаровала в зале каждого.

Джастин Тимберлейк, датчане Лукас Грэм, Twenty One Pilots без штанов, Рианна - звёзд в концертном зале хватало. Не было Джастина Бибера: он "Грэмми" недолюбливает. Зря. Бибер пропустил серию интереснейших дуэтов и трибьютов.

Так, номер Бруно Марса был посвящен скончавшемуся в прошлом году Принсу. Везучая и невезучая одновременно Адель не без заминки со звуком вспомнила легендарного Джорджа Майкла. Совместное выступление группы Metallica и Леди Гаги также было чуть подпорчено. В итоге - один микрофон на двоих.

Американский хип-хоп-артист Ченс Рэпер получил "Грэмми" как лучший новый исполнитель. Канадец Дрейк стал обладателем премии в категории "Лучшая рэп-песня". Многие из статуэток были вручены на так называемой технической церемонии чуть раньше. Скончавшийся 10 января прошлого года Дэвид Боуи получил посмертно пять "Грэмми". От имени Боуи на церемонии никто не выступал. Лишь президент Национальной академии звукозаписи Нил Портноу призвал присутствующих подумать о том, что объединяет людей, потому что разделяет уж слишком многое.

Не обошлось на "Грэмми" и без политики. Самым ярким в этом отношении стало выступление рэперов A Tribe Called Quest. Их номер, главным мотивом которого стало слово Resist ("Не поддавайся"), явно был обращен против риторики президента США Дональда Трампа, хотя его и не называли по имени.