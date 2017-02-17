В мире
18 Февраля 2017 15:04
Труд роботов должен облагаться налогом
Наравне с людьми. Труд роботов должен облагаться налогом! Такое мнение в интервью веб-сайту "Кварц" выразил основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс. Миллиардер уверен в том, что если машины выполняют работу вместо людей, то налог необходимо взимать с компаний, которые их используют. Такие меры нужны, в первую очередь, для снижения темпов автоматизации рынка труда. И эти налоги Гейтс предлагает направить на пополнение социальных фондов и касс страхования. Они окажут материальную поддержку людям, которых и вытеснили электронные сотрудники с рынка труда.
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