18 Февраля 2017 15:04

Наравне с людьми. Труд роботов должен облагаться налогом! Такое мнение в интервью веб-сайту "Кварц" выразил основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс. Миллиардер уверен в том, что если машины выполняют работу вместо людей, то налог необходимо взимать с компаний, которые их используют. Такие меры нужны, в первую очередь, для снижения темпов автоматизации рынка труда. И эти налоги Гейтс предлагает направить на пополнение социальных фондов и касс страхования. Они окажут материальную поддержку людям, которых и вытеснили электронные сотрудники с рынка труда.