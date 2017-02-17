Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Труд роботов должен облагаться налогом
В мире
RSS
Труд роботов должен облагаться налогом
Скачать Поделиться

18 Февраля 2017 15:04

Труд роботов должен облагаться налогом

Наравне с людьми. Труд роботов должен облагаться налогом! Такое мнение в интервью веб-сайту "Кварц" выразил основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс. Миллиардер уверен в том, что если машины выполняют работу вместо людей, то налог необходимо взимать с компаний, которые их используют. Такие меры нужны, в первую очередь, для снижения темпов автоматизации рынка труда. И эти налоги Гейтс предлагает направить на пополнение социальных фондов и касс страхования. Они окажут материальную поддержку людям, которых и вытеснили электронные сотрудники с рынка труда.  

  

Другие новости

Пограничная стена из роз Пагранічная сцяна з руж 18.02.2017 09:05 / В мире Пограничная стена из роз

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =