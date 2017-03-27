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Тропический циклон "Дебби" обрушился на Австралию
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28 Марта 2017 07:07

Тропический циклон "Дебби" обрушился на Австралию

Ураганный ветер и проливные дожди вызвали разрушения на прибрежных островах. Накануне от надвигающейся стихии погиб один человек, десяткам тысяч пришлось покинуть свои дома. Для тех, кому некуда ехать, подготовили центры временного размещения. Приостановлена работа международного аэропорта Таунсвилл. Эксперты говорят, что это мощнейший циклон за последние 6 лет.

  

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