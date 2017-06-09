В мире
11 Июня 2017 15:08
Три человека задержаны в аэропорту Кельна
Три человека задержаны в аэропорту Кельна после экстренной посадки самолета авиакомпании EasyJet, летевшего из Любляны в Лондон. У одного из них конфискован и взорван рюкзак. Из-за инцидента аэропорт некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Трагедии удалось избежать благодаря действиям пилота. Ему доложили о подозрительном разговоре на борту, после было принято решение о посадке. В самолете находился 151 человек, никто не пострадал. Напомним, полицейские Германии и других европейских стран остаются в повышенной готовности после ряда терактов.
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