В мире
3 Марта 2017 07:10
Тревога в Брюсселе оказалась ложной
В автомобиле с фальшивыми номерами и газовыми баллонами в багажнике, задержанном в столице Бельгии, взрывного устройства не обнаружено. Отметим, накануне вечером недалеко от железнодорожного вокзала водитель проскочил на высокой скорости несколько светофоров на красный. После задержания он отказался открыть багажник, и полиция применила силу. В машине были обнаружены два газовых баллона. Полиция вызвала подкрепление. Район вокзала оцепили. Эвакуировали всех пассажиров близлежащей станции метро и произвели управляемый взрыв. Как выяснилось, водитель уже был условно приговорен к пяти годам заключения за террористическую деятельность.
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