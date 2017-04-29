Третья за месяц попытка КНДР запустить ракету закончилась неудачей

29 Апреля 2017 09:09

По данным южнокорейских военных, пуск баллистической ракеты был произведен этим утром в северо-восточном направлении из района Пукчхан (провинции Пхенан-Намдо). Сообщается, что снаряд пролетел не более 50 километров и упал на северокорейской территории. Япония и Южная Корея в очередной раз осудили действия КНДР. В Токио произошедшее назвали "явным нарушением резолюций Совбеза ООН". Отметим, что в японской столице после сообщения о запуске ракеты было временно приостановлено движение по всем веткам метрополитена. Кроме того, некоторые местные СМИ предположили, что пуск баллистической ракеты КНДР мог быть приурочен к первым ста дням президентства Дональда Трампа.