Третий за последние трое суток шторм обрушился на Францию

5 Февраля 2017 15:04

Ураган "Марсель" бушует на юго-западном побережье Пятой Республики. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 110 километров в час. Напомню, ранее прибрежные районы юго-запада Франции пострадали от ураганов "Курт" и "Лев". Последний обесточил 250 тысяч домов. Высота волн превышала 8 метров. Экстренные службы до сих пор пытаются расчистить автомагистрали от упавших деревьев. Несколько человек получили легкие травмы.