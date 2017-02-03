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Третий за последние трое суток шторм обрушился на Францию
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5 Февраля 2017 15:04

Третий за последние трое суток шторм обрушился на Францию

Ураган "Марсель" бушует на юго-западном побережье Пятой Республики. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 110 километров в час. Напомню, ранее прибрежные районы юго-запада Франции пострадали от ураганов "Курт" и "Лев". Последний обесточил 250 тысяч домов. Высота волн превышала 8 метров. Экстренные службы до сих пор пытаются расчистить автомагистрали от упавших деревьев. Несколько человек получили легкие травмы.
  

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