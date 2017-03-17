В мире
18 Марта 2017 21:15
"Третий вариант" для Эдинбурга
Экс-премьер Великобритании Гордон Браун призвал наделить парламент Шотландии рядом новых полномочий после Brexit. Политик уверен, что это поможет избежать эскалации противостояния между Лондоном и Эдинбургом в вопросе проведения 2-го референдума о независимости Шотландии. Его шотландцы готовы провести в период между осенью 2018-го и весной 2019 года. Браун считает, что шотландский парламент имеет право претендовать на расширение полномочий в сфере разработки и подписания международных договоров и контроля над сельским хозяйством, а также рыболовством. Аналогичные меры предполагается также разработать в сфере регулирования состояния окружающей среды, энергетики и занятости населения.
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