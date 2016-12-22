Третьи сутки в Польше не утихает парламентский кризис

19 Декабря 2016 21:15

В конфликт пришлось вмешаться президенту страны. Накануне Анджей Дуда провел первую встречу с лидерами оппозиционных партий. Их представители выступают против планируемых изменений в работе журналистов в сейме. Акции протестов охватили всю страну. В Кракове активисты попытались заблокировать машину лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В польском МВД действия оппозиционных партий квалифицируют как попытку госпереворота. Подобного мнения придерживается и премьер-министр Польши. А в Министерстве иностранных дел страны блокаду сейма называют заранее спланированной акцией.

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Польши: “События в сейме были только подтекстом, чтобы начать готовившиеся ранее протесты. Причина происходящего - тот факт, что оппозиция не может согласиться со своим поражением на выборах и тем, что после 14-ти месяцев пребывания правящей партии у власти ее, согласно исследованию общественного мнения, поддерживает население страны”.

Протестующие не скрывают, что рассчитывают на проведение досрочных парламентских выборов. Как ожидается, массовые акции продолжатся в Польше до Рождества.