Треть граждан Украины готовы уехать из страны навсегда

26 Января 2017 12:09

Таковы данные исследования компании Research & Branding Group. При этом покинуть родину желает в основном молодежь до 30 лет. Среди основных причин - более оплачиваемая работа в других странах, конфликт на востоке Украины и экономические трудности. Эксперты же связывают желание мигрировать из страны с тем, что люди чувствуют себя несчастливыми. В рейтинге счастья World Happiness Report за прошлый год из 157 стран Украина заняла 123 место - между Кенией и Ганой.