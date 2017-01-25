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Треть граждан Украины готовы уехать из страны навсегда
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26 Января 2017 12:09

Треть граждан Украины готовы уехать из страны навсегда

Таковы данные исследования компании Research & Branding Group. При этом покинуть родину желает в основном молодежь до 30 лет. Среди основных причин - более оплачиваемая работа в других странах, конфликт на востоке Украины и экономические трудности. Эксперты же связывают желание мигрировать из страны с тем, что люди чувствуют себя несчастливыми. В рейтинге счастья World Happiness Report за прошлый год из 157 стран Украина заняла 123 место - между Кенией и Ганой.

  

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