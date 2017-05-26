Трем жителям Лондона предъявлены обвинения в терроризме

26 Мая 2017 07:06

Трем жителям Лондона, арестованным 17 мая, предъявлены обвинения в терроризме, а также в подготовке нападений. Сегодня суд решит, останутся ли обвиняемые под стражей на период расследования. 24-летний Умар Ахмед Хак и 27-летний Мухаммад Абид жили в районе Ньюхэм на востоке британской столицы, а 18-летний Абутахер Мамун - в южном Лондоне. Четвертому арестованному (это 25-летний Надим Ильяс Патель) предъявлены обвинения в попытке незаконного приобретения огнестрельного оружия. Аресты произведены еще до трагедии в Манчестере.