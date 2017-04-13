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Трамп сообщил об успешном применении самой мощной неядерной бомбы
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14 Апреля 2017 07:23

Трамп сообщил об успешном применении самой мощной неядерной бомбы

Дональд Трамп сообщил об успешном применении самой мощной неядерной бомбы в арсенале США. Снаряд весом более девяти тонн сбросили накануне на востоке Афганистана для уничтожения тоннелей и пещер боевиков "Исламского государства". В Пентагоне отметили, что это первое применение такой бомбы в бою. В Кабуле сообщили, что операция была проведена с согласия властей Афганистана.

  

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