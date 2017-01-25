Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Трамп подписал указы об усилении безопасности на границах Штатов и об ужесточении миграционной политики
В мире
RSS
Трамп подписал указы об усилении безопасности на границах Штатов и об ужесточении миграционной политики
Скачать Поделиться

26 Января 2017 12:05

Трамп подписал указы об усилении безопасности на границах Штатов и об ужесточении миграционной политики

Одно из громких предвыборных обещаний Дональда Трампа - отгородиться стеной от Мексики - становится реальностью. Президент США подписал указы об усилении безопасности на границах Штатов и об ужесточении миграционной политики. На подготовку к строительству заграждения отведено полгода. Как заявил Трамп, на первом этапе работу оплатит бюджет США, затем все расходы - а это 40 миллиардов долларов - Вашингтону компенсирует Мехико.

В Мексике с этим категорически не согласны. Президент Энрике Пенья Ньето резко осудил позицию американского лидера и напомнил, что решение о строительстве стены принято, когда страны начали переговоры о новом формате сотрудничества в торговле, безопасности и миграции.

  

Другие новости

ЧП в Португалии Надзвычайнае здарэнне ў Партугаліі 25.01.2017 19:05 / В мире ЧП в Португалии
Погибших уже 24 человека Загінуўшых ужо 24 чалавекі 25.01.2017 15:11 / В мире Погибших уже 24 человека

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =