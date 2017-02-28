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Трамп обвинил Обаму в причастности к утечкам информации из Белого дома
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28 Февраля 2017 19:05

Трамп обвинил Обаму в причастности к утечкам информации из Белого дома

Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в причастности к утечкам информации из Белого дома и организации протестов против Республиканской партии. Сейчас контрразведка США ведет расследование по факту "сливов" секретной информации СМИ. При этом в Администрации президента отмечают, что утечки происходят очень оперативно, что позволяет подозревать в них сотрудников аппарата. В феврале достоянием медиа стали детали телефонных переговоров Дональда Трампа с коллегами из Мексики и Австралии. Мобильные телефоны сотрудников администрации Трампа начали выборочно проверять на предмет незаконной переписки и даже "жучков". 

  

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