Трамп обвинил Обаму в причастности к утечкам информации из Белого дома

28 Февраля 2017 19:05

Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в причастности к утечкам информации из Белого дома и организации протестов против Республиканской партии. Сейчас контрразведка США ведет расследование по факту "сливов" секретной информации СМИ. При этом в Администрации президента отмечают, что утечки происходят очень оперативно, что позволяет подозревать в них сотрудников аппарата. В феврале достоянием медиа стали детали телефонных переговоров Дональда Трампа с коллегами из Мексики и Австралии. Мобильные телефоны сотрудников администрации Трампа начали выборочно проверять на предмет незаконной переписки и даже "жучков".