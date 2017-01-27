Трамп и Путин договорились начать подготовку к личной встрече

29 Января 2017 09:01

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать подготовку к личной встрече.

Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

Где и когда планируют встретиться главы двух государств, пока неизвестно. Накануне политики провели первый с момента вступления в должность Дональда Трампа телефонный разговор. Он продолжался 45 минут.

Стороны обсудили борьбу с исламским терроризмом, а также непростые отношения между Москвой и Вашингтоном. Тема отмены антироссийских санкций в разговоре не затрагивалась. Также накануне Трамп созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.